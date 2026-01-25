Puente afirma que han concluido las obras de reposición de un talud en la R1 de Rodalies

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado que han concluido las obras de reposición de un talud afectado por el temporal en la R1 de Rodalies, la línea que hace el recorrido entre Molins de Rei (Barcelona) y Maçanet-Massanes (Girona).

En un apunte en X recogido por Europa Press este domingo, el ministro ha dicho que "la infraestructura está lista de nuevo", después de que el talud se viera afectado por el temporal.

La circulación de trenes de Rodalies y Media Distancia sigue suspendida este domingo en Catalunya, tras la petición del Govern este sábado a las operadoras Renfe y Adif de detener el servicio.