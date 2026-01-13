Puente visita las obras del nuevo acceso ferroviario al Aeropuerto de Barcelona, en la recta final

Puente visita las obras del nuevo acceso ferroviario al Aeropuerto de Barcelona - GOBIERNO

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado las obras del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad al Aeropuerto de Barcelona, cuyos trabajos, ejecutados por Adif, supondrán una inversión global de más de 400 millones de euros con una previsión de estreno hacia finales de 2026 o principios de 2027.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado este martes, los trabajos han alcanzado el 95% de la ejecución de la segunda fase, con una inversión cercana a los 80 millones de euros, dentro del plan 'Transformem Rodalies', estratégico en el futuro esquema de explotación de la red de Barcelona.

Este nuevo acceso por ferrocarril generará "significativos beneficios" para la movilidad de la ciudadanía en transporte público en el área metropolitana de Barcelona, ya que permitirá establecer servicios directos entre las dos terminales del Aeropuerto con Barcelona y el resto de la red de Rodalies.

El Ministerio de Transportes estima unos tiempos de viaje de unos 20 minutos entre las estaciones de la T1 del aeropuerto y Sants, y prevé que más de 7 millones de viajeros al año utilicen la nueva infraestructura ferroviaria.

El nuevo trazado, de vía doble, se inicia en la línea de ancho convencional Barcelona-Vilanova, y discurre hasta la estación de la terminal T1, con una estación intermedia en la terminal T2, donde se conectará con la línea 9 de Metro.

ACTUACIONES EN CURSO

Los principales trabajos de las últimas fases del conjunto de obra se concentran en los tres ámbitos de la actuación (zona exterior, túnel y estaciones subterráneas).

Entre las principales actuaciones actualmente en ejecución destacan las tareas de finalización del tendido y conexionado de fibra óptica y montaje de los distintos elementos que componen la red de telecomunicaciones, los remates de arquitectura y, en la zona exterior, se está concluyendo la instalación de cerramiento y ejecución de caminos de servicio.

De forma paralela, prosiguen otras actuaciones complementarias como la instalación de los sistemas de información al viajero en las estaciones de la T1 y la T2, y las nuevas acometidas eléctricas principal y de soporte, necesarias para garantizar la puesta en servicio con plenas condiciones.