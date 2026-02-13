El Puerto de Barcelona acoge la II Conferencia Anual de Cargadores

Archivo - Contenedores en el Puerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona acoge, el próximo 19 de febrero, la II Conferencia Anual de Cargadores, la "principal cita del sector" en España, organizada por la Asociación de Cargadores de España, la Spanish Shippers Council y Alpega, informa el enclave en un comunicado este viernes.

La jornada prevé reunir a empresas de todos los niveles de la cadena de suministro marítimo y terrestre para debatir sobre las necesidades del sector y el impacto de grandes tendencias actuales.

Entre estas tendencias están los cambios geopolíticos, la desglobalización de las cadenas de suministro o el efecto de la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

Además, la voluntad es "definir una postura" ante estos retos, y está prevista la presentación de un documento para impulsar la sostenibilidad y competitividad del sector.

El presidente del Puerto, José Alberto Carbonell, ha explicado que las empresas cargadoras son una parte fundamental de la logística y, por lo tanto, "una pieza clave del gran motor que es" el Puerto de Barcelona.