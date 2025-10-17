El Puerto de Barcelona acoge la próxima semana la reunión anual de Wista International

Archivo - Vista aérea del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona acogerá la próxima semana la reunión anual de Women's International Shipping & Trading Association (Wista International), una de "las principales organizaciones globales" de networking y liderazgo femenino en el sector marítimo y logístico, informa en un comunicado este viernes.

El encuentro reunirá a más de 400 profesionales de todo el mundo entre el 23 y el 24 de octubre y tiene como título 'Powering the future of shipping & trade: global energy in challenging times' ('Impulsando el futuro del transporte marítimo y el comercio: energía global en tiempos difíciles').

Durante el evento se realizarán sesiones sobre descarbonización, electrificación portuaria y retos del comercio internacional, así como visitas técnicas a terminales e infraestructuras portuarias.

El presidente del Puerto, José Alberto Carbonell, será el encargado de inaugurar la edición de este año, "reafirmando el papel del Puerto como referente internacional en sostenibilidad, innovación e igualdad de oportunidades".

La infraestructura ha explicado que con este encuentro "reafirma su apuesta por la colaboración internacional y la promoción del talento femenino".