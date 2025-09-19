El Puerto de Barcelona aumenta su tráfico exterior de contenedores por las importaciones de Asia. - PUERTO DE BARCELONA

Destacan las compras a China (+13%) y Bangladesh (+53%)

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El tráfico de contenedores llenos de importación y exportación en el Puerto de Barcelona se ha mantenido al alza durante el mes de agosto, aumentando un 6,8% respecto al mismo mes del año anterior, debido al "fuerte crecimiento" que han registrado las importaciones procedentes de los puertos asiáticos.

Esta subida de las importaciones se concentra especialmente en China (+13%) y Bangladesh (+53%), pero también en el resto de España (+11%), informa la entidad portuaria en un comunicado este viernes.

Ha explicado que las exportaciones también registraron cifras positivas, con un incremento del número de contenedores llenos del 5,4% con los puertos de África del Norte y el Golfo Pérsico como destinos que registran un mayor crecimiento.

El tráfico de contenedores en tránsito, que se disparó a raíz del reajuste de rutas marítimas a consecuencia de la crisis en el Mar Rojo, mantiene su tendencia a la baja (-23%).

En conjunto, el total de contenedores que se movieron en el Puerto de Barcelona entre enero y agosto fue de 2,5 millones, un 5,2% menos que en 2024, y el tráfico total se situó en las 46,8 millones de toneladas, un 1,7% menos que en el año pasado.

LÍQUIDOS Y SÓLIDOS A GRANEL

Estos ocho primeros meses del año también han registrado un aumento del tráfico de líquidos a granel, aumentando un 18,8% y superando las 11 millones de toneladas transportadas, gracias a los buenos resultados de la gasolina (+53%) y el gas natural (+73%).

Los sólidos a granel, por su parte, también mantienen la tendencia, en este caso a la baja, y registran una caída del 13,2% debido a la caída de los principales segmentos, excepto los minerales no metalúrgicos y los otros minerales y residuos metálicos, que crecen un 133,2% y un 63%, respectivamente.

PASAJEROS Y CRUCEROS

En cuanto al movimiento de pasajeros, más de 1,3 millones de personas han viajado en ferry hasta agosto, un 1,9% más que en el mismo mes del año pasado, destacando un incremento del 72,1% en el movimiento de pasajeros con origen o destino en los puertos del Norte de África y un descenso del 9,4% en los de Francia e Italia.

En cuanto a los cruceros, se han producido 2,6 millones de movimientos, que se tradujeron en más de 1,5 millones de personas visitando la ciudad.