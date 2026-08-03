El Puerto de Barcelona completa la reforma del edificio Asta tras invertir 20,8 millones

Imagen del edificio Asta tras la reforma - PORT DE BARCELONA

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha completado la reforma del edificio Asta, una de las sedes históricas de la Autoritat Portuària, tras invertir 20,8 millones de euros con el objetivo de hacerlo "más moderno y sostenible".

Los trabajos, que empezaron en septiembre de 2021, se han financiado parcialmente a través del plan de reducción energética de la Administración General del Estado, ha informado este lunes el Puerto en un comunicado.

La climatización del edificio se ha diseñado de forma "pionera" con energía renovable aprovechando el excedente de frío del gas natural licuado (GNL) que llega a la terminal de Enagás, en el Moll de l'Energia, y "ahorrando la emisión de 32.000 toneladas de dióxido de carbono anuales".

Una vez acabada la reforma, el edificio sigue acogiendo espacios para trabajadores del Puerto de Barcelona, como la sede de la Policia Portuària, estrenada hace dos años en un anexo de 2.000 metros cuadrados.

ARCHIVO Y PATRIMONIO

El edificio principal tiene casi 14.000 metros cuadrados de superficie y acogerá el archivo y los departamentos de patrimonio, conservación y ayudas a la navegación.

La modernización del edificio ha conservado su estructura, pero ha transformado completamente la parte exterior y la distribución interior.