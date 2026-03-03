El Puerto de Barcelona crea un programa para impulsar su estrategia de innovación abierta

Momento de la presentación - PUERTO DE BARCELONA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona, a través de la Fundación BCN Port Innovation y BlueTechPort, y Lloyd's Register, a través de Safetytech Accelerator, han lanzado el programa 'New Latitude-Open Innovation Program' con el que prevé impulsar la estrategia de innovación abierta del enclave, explica en un comunicado este martes.

La presentación se hizo este lunes en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se celebra desde el lunes hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El programa quiere dar respuesta a algunos de los retos que el sector portuario internacional tiene planteados en aspectos como el intercambio de datos seguros, la economía circular o la integración de la naturaleza.

La iniciativa nace con el objetivo de sumar las capacidades y los conocimientos de las instituciones implicadas para optimizar el proceso de definición de retos, la identificación y evaluación de soluciones tecnológicas y el análisis de viabilidad y diseño de pilotos.

En esta primera edición, la Fundació BCN Port Innovation, BlueTechPort y Safetytech Accelerator asumirán los costes de ejecución.