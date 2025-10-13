El Puerto de Barcelona expone las nuevas opciones de financiación para descarbonizar su actividad - PUERTO DE BARCELONA

Se centra en los Certificados de Ahorro Energético, el mecenazgo en innovación y el Fondo Climático

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha celebrado una jornada para dar a conocer las nuevas opciones de financiación existentes para impulsar la descarbonización de la actividad portuaria, centrada en el análisis del sistema de Certificados de Ahorro Energético, el mecenazgo en innovación y el Fondo Climático.

Organizado por el Grup de Treball de Medi Ambient de la Comunitat Portuària conjuntamente con el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), ha reunido a representantes del sector para mostrar los instrumentos que contribuyen a la descarbonización, informa la entidad portuaria en un comunicado este lunes.

El director de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Leo Bejarano, ha expuesto el funcionamiento del Fondo Climático, que se prové del 50% del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos y del 20% del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Por su parte, la Key Account Manager de la consultora Euro-Funding, Maria Victòria Palau, ha explicado el funcionamiento del Tax Lease o mecenazgo en innovación, un instrumento que permite a las empresas impulsar inversiones innovadoras a través de la delegación de las deducciones fiscales generadas.

El técnico en Ahorro y Eficiencia Energética del Institut Català d'Energia (Icaen), César de Cara, ha repasado los dos años de vigencia de los Certificados de Ahorro Energético, que permite monetizar los ahorros energéticos y recuperar parte de las inversiones en eficiencia y ahorro realizados por las empresas.

TRES MESAS REDONDAS

Durante la jornada, se han celebrado tres mesas redondas para profundizar en las actuaciones de Certificados de Ahorro Energético vinculadas a los principales sectores relacionados con la actividad portuaria, como son el transporte y el vehículo eficiente; las actuaciones en edificios y el sector industrial.

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el presidente del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya, Joaquim Daura, han inaugurado este seminario.

Carbonell ha recordado que la Unión Europea se ha comprometido a ser un territorio neutro en emisiones en 2050 y que por este motivo ha promovido "cambios legislativos profundos" para descarbonizar todos los sectores de actividad, incluidos los puertos.

Por su parte, Daura ha puesto en valor la colaboración que mantienen el CEEC y el Puerto de Barcelona y ha recordado que el clúster impulsa acciones para ayudar a las empresas a descarbonizarse, como la creación de un grupo de trabajo específico para dinamizar este mercado y elaborar fichas de actuaciones.