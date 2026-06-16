El Puerto de Barcelona instala 100 estructuras de regeneración marina y proyecta 5 zonas de actuación

Imagen del acto de colocación con la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha empezado a instalar un centenar de estructuras regenerativas marians en el marco del programa RegenPorts, con el objetivo de integrar la regeneración marina en la actividad portuaria, y ha definido 5 áreas clave de actuación para impulsar otras soluciones de este tipo en el enclave.

Lo ha explicado la directora del programa, Dafne Jose, este martes junto al presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, y el director técnico de BCN Port Innovation, Miquel de la Mano, en un acto en el que se ha colocado una de las unidades que se instalarán durante la semana, hasta alcanzar el centenar, y que llegarán a las 150 a final de mes.

El proyecto alcanza así su fase comercial, el primero dentro de RegenPorts, y está abierto ya a la participación de empresas privadas para que financien la instalación de otras unidades en las entre 5 y 7 hectáreas de superficie de diques verticales definidas como viables para instalarlas.

Carbonell ha explicado que el puerto está conectado con las cadenas logísticas y con la ciudad, lo que supone tanto una responsabilidad como una oportunidad para "demostrar que la actividad portuaria y la regeneración marina pueden convivir".

"Este paso nos permite hacer tangible una nueva manera de entender el papel de los puertos en el contexto actual, como infraestructuras esenciales para la economía, sí, pero también como espacios con capacidad de contribuir activamente en la regeneración marina", ha dicho.

5 ÁREAS CLAVE

Así, la instalación de estas unidades se enmarca en el proyecto RegenPorts, impulsado por la Fundació BCN Port Innovation con la colaboración de Nactiva, para renaturalizar entornos marinos e impulsar la economía azul en el enclave y para lo que se han definido 5 áreas o ámbitos de intervención con un total de 1.800 hectáreas.

Además de los diques verticales, estas son escolleras y revestimientos, la columna de agua interior, los fondos blandos de arena y la columna de agua exterior, en las que el puerto mantiene abiertas convocatorias para desarrollar proyectos de economía azul y potenciar el capital natural según las características de cada espacio.

EMPRESAS

Las empresas privadas pueden promover la instalación de otras unidades regenerativas como un "activo" y convertir los datos de regeneración que ha generado la estructura en créditos medioambientales más adelante, tanto en esta solución como en otras que de desarrollen en el puerto.

Quevedo ha celebrado que el puerto y el ecosistema científico y empresarial "se junten e impulsen iniciativas que sumen, generen un impacto y refuercen la capacidad tractora de innovación y talento".