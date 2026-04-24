El Puerto de Barcelona reorganiza el área de innovación y estrategia para "optimizar recursos"

Archivo - Vista aérea del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha reorganizado la subdirección general de innovación y estrategia de negocio con el objetivo de "reforzar la eficiencia y optimizar los recursos disponibles", en línea con la hoja de ruta marcada en el V Plan Estratégico de la infraestructura, que presentó este miércoles en Barcelona.

La decisión, explica el puerto este viernes en un comunicado, fue aprobada el pasado noviembre por el Consejo de Administración, y se ha producido en previsión de la futura jubilación del actual subdirector general de innovación y estrategia de negocio, Santiago García-Milà.

Así, el Puerto de Barcelona ha creado una nueva dirección de innovación y estrategia de economía azul, dirigida por Emma Cobos e integrada dentro de la subdirección general de organización y recursos internos, con el objetivo de desarrollar las funciones vinculadas a la innovación, la logística y la economía azul.

La nueva subdirección general de finanzas, gestión corporativa y estrategia, por su parte, liderada por Míriam Alaminos, se encarga de las funciones económicas y financieras, las relacionadas con la estrategia del puerto --como la elaboración y seguimiento del plan estratégico-- y de las tareas de gestión y apoyo corporativo societario a las empresas participadas por la infraestructura.

Dentro de la misma, Carles Rua ha sido nombrado director de estrategia y subvenciones, en sustitución de Jordi Torrent, que abandonará el cargo el 1 de mayo, y también se ha reforzado la dirección de relaciones institucionales, con la incorporación de personas en cargos de responsabilidad.