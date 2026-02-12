El Puerto de Barcelona, con el tráfico restringido por el temporal de viento

Archivo - Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona tiene el tráfico marítimo restringido este jueves a causa del temporal de viento que afecta la zona, informan fuentes del enclave.

Esta situación significa que se analiza la situación en el momento en el que un barco quiere entrar a puerto para decidir si la operación es segura, y la entrada depende del tipo de buque que sea.

Las fuentes han explicado que el Puerto "no está cerrado" y que a las 13.20 horas no hay ningún barco esperando para entrar en sus instalaciones.

Por otro lado, las terminales de contenedores han parado la operativa y prevén reiniciarla cuando las condiciones sean seguras, y el resto de terminales está operando.

En el caso del transporte de pasajeros, los ferris zarparon en la noche de este miércoles a jueves.