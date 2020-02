Puerto de Tarragona cerró 2019 con 33,3 millones de toneladas e ingresos récord de 57,65 millones

Actualizado 12/02/2020 13:23:45 CET

"Es un puerto con tráficos consolidados, económicamente sólido y preparado para la próxima década"

TARRAGONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Tarragona cerró el ejercicio 2019 con un tráfico total de 33,3 millones de toneladas y unos ingresos récord de 57,65 millones, superando así incluso el resultado de 2017, cuando los ingresos se situaron en 57,4 millones.

"Es un puerto con tráficos consolidados, económicamente sólido y preparado para la próxima década", ha destacado el presidente del Puerto de Tarragona, Josep Maria Cruset, este miércoles en rueda de prensa de balance.

El Ebitda se sitúa en los 30 millones y el 'cash flow' asciende a 25,5 millones, mientras que el endeudamiento se ha reducido a 52,1 millones, por lo que Cruset ha puesto en valor que el enclave está en disposición de atender las inversiones del futuro con una tesorería de 72,7 millones.

En cuanto al tráfico total, que ha experimentado un repunte de 820.000 toneladas frente a los 32,4 millones de toneladas de 2018 (+2,8%), el presidente del Puerto de Tarragona ha resaltado la buena evolución de tráficos estructurales como el de los graneles líquidos, que se situaron en 21,3 millones de toneladas.

Por su parte, los graneles sólidos se han situado en 9,7 millones de toneladas, y el tráfico de cereales, piensos y harinas ha batido récord con 5,77 millones de toneladas: "El aumento del tráfico de cereales compensa las pequeñas caídas en otros tráficos de graneles sólidos".

Para impulsar precisamente el tráfico de cereales, el Puerto de Tarragona ha lanzado la herramienta digital 'Sistema de Entrega de Agroalimentarios', que actualmente está en fase de prueba piloto y que a partir de mayo se implantará en todas las terminales de cereales con el objetivo de planificar mejor la operativa de carga y reducir los tiempos de espera de los transportistas.

Cruset ha explicado que los tráficos estructurales y la apuesta por la diversificación han permitido compensar la caída del carbón de los últimos años, ya que en 2019 se registraron 2,3 millones frente a la media de entre tres y seis millones de años anteriores, por lo que ha indicado que, si se hubiera conservado el volumen histórico de tráfico de carbón, el enclave habría batido récord histórico con más de 36 millones de toneladas de tráfico total.

Respecto a la carga general, el tráfico de vehículos ha tenido el mejor resultado de la década con 211.310 unidades, mientras que el tráfico de ganado vivo ha aumentado en 12.404 cabezas, hasta un total de 239.182: "Somos el puerto líder del sistema portuario en exportación de terneros".

Cruset ha subrayado la necesidad de ampliar el horario de los servicios sanitarios y aduaneros y de introducir otras mejoras para poder incrementar este tráfico: "Si no hay mayor crecimiento es porque el punto de inspección fronterizo no tiene capacidad para dar más servicio. No hay suficiente horario".

El Puerto de Tarragona trabaja en aumentar el tráfico de contenedores, que se ha cerrado con 47.985 TEU --unidad equivalente a un contenedor de 20 pies--, una cifra inferior a los 58.106 TEU de 2018.

CONTENEDORES, RETO FUTURO

"Tenemos una capacidad para mover hasta 400.000 TEU anuales", ha apuntado Cruset, que ha indicado que este tráfico será una oportunidad de futuro gracias a un mejor aprovechamiento de la terminal intermodal de La Boella, la construcción de la terminal intermodal de Guadalajar y la entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo a partir de 2022.

Finalmente, en cruceros, y tal y como se avanzó al finalizar la temporada, el año pasado pasaron por el enclave 128.000 cruceristas, lo que se traduce en una cifra record y un crecimiento del 30%: "Hace sólo seis años atrás, Tarragona tenía 1.300 cruceristas".

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El año pasado, el Puerto de Tarragona realizó inversiones por 11,3 millones, y algunos de los principales proyectos estratégicos de la infraestructura son la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que elevará en un 20% la superficie portuaria de Tarragona y permitirá aumentar el tráfico un 14%.

Otros proyectos son la terminal intermodal de Guadalajara, que iniciará las obras en la primera mitad de este 2020, la nueva terminal de cruceros, el desarrollo del Moll de la Química, y también se está trabajando con Adif en los futuros accesos ferroviarios.