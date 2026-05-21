Puig y Estée Lauder rompen las negociaciones para su fusión

El CEO de Puig, José Manuel Albesa, durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). El foro, organizado por el diario económico, reúne a líde - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Puig y Estée Lauder Companies han puesto fin a las conversaciones que mantenían para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios sin alcanzar un acuerdo.

Esta decisión "no altera la hoja de ruta estratégica de Puig", según ha comunicado la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Puig confirmó que mantenía conversaciones con The Estée Lauder Companies Inc. el pasado 23 de marzo en relación a una posible combinación de los negocios de ambos grupos.