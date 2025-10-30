Puig factura 3.596,2 millones hasta septiembre, un 7% más

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puig cerró los nueve primeros meses del año con unos ingresos de 3.596,2 millones, 7% más a perímetro y tipo de cambio constante (LFL) y un 4,9% más en términos reportados que en el mismo periodo de un año atrás.

En el tercer trimestre, las ventas fueron de 1.296,9 millones, un 6,1% más LFL y un 3,2% más en términos reportados, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El presidente ejecutivo de la compañía, Marc Puig, ha destacado que ha sido un trimestre sólido "respaldado por el crecimiento sostenido en todos los segmentos de negocio y por la fortaleza" de las marcas.

