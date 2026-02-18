Puig gana 587 millones en 2025, un 6,5% más

Archivo - Torres Puig, a Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía de belleza 'premium' Puig cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

La empresa registró un "sólido crecimiento" de los ingresos netos, hasta los 5.042 millones, un 7,8% interanual más a perímetro y tipo de cambio constantes y un 5,3% más en términos reportados.

El Ebitda ajustado fue de 1.045 millones, un 7,8% más que en 2024, y el margen de Ebitda ajustado creció hasta el 20,7%, "por encima de las perspectivas financieras para el ejercicio".

