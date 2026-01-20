Puigdemont aborda con los 7 diputados de Junts en el Congreso la estrategia a seguir

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se reúne con los 7 diputados del partido en el Congreso - JUNTS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha reunido este lunes con los 7 diputados del partido en el Congreso, con Miriam Nogueras al frente, para definir la estrategia a seguir de cara al nuevo periodo de sesiones.

Lo han explicado fuentes consultadas por Europa Press, que aseguran que se trata de una "reunión de trabajo interna" con el expresidente catalán tras la ruptura con el PSOE y para abordar todos los temas pendientes que tienen sobre la mesa.

"Preparándonos para todo lo que pueda venir", escriben también en la cuenta de X de Junts en el Congreso y Senado.

Entre las cuestiones que deberán afrontar los próximos meses está la posición a adoptar ante el nuevo modelo de financiación, al que Junts se opone y reclama el concierto económico.

También está pendiente el voto que tendrán en la condonación de la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se han abierto a apoyar siempre que no se incluya en una ley ómnibus, entre otras cuestiones.