Puigdemont acusa a Illa de "hacer ver que empieza de cero" tras reincorporarse de su baja

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), durante una reunión en Bruselas (Bélgica). - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "hacer ver que empieza de cero, como si todo lo que ha pasado le fuera ajeno" tras reincorporarse de su baja médica.

"El caos de Rodalies no aparece porque sí. Ni el malestar de médicos y profesores. Ni la preocupación del sector porcino. Ni la falta de vivienda", ha afirmado Puigdemont en un mensaje en 'X' este lunes.

Estas palabras llegan después del mensaje institucional de Illa a primera hora del día, en el que ha asegurado que sabe lo que Catalunya necesita, lo que los catalanes reclaman y lo que hace falta hacer: "Y hoy les digo, de nuevo, que lo haremos", ha sostenido Illa.

A lo que Puigdemont ha respondido que "hace un año y medio que gobierna, y se supone que ya sabía lo que Catalunya necesitaba", y ha añadido que Junts ha hablado de los diferentes temas que necesita Catalunya durante la legislatura en el Parlament y previamente en la campaña electoral.

"Las crisis no aparecen por generación espontánea. También tienen que ver con lo que su partido y sus socios votan en Madrid, empezando por unos presupuestos que nunca se cumplen (en Madrid sí, y más de lo previsto)", ha reprochado el líder de Junts.