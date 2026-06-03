Puigdemont acusa a Omella de "hacer caso de Aznar" antes que ser fiel a la última encíclica del Papa

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado este miércoles al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, de "hacer caso de (José María) Aznar" por su frase de 'el que pueda hacer, que haga' antes que ser fiel a la última encíclica del papa León XIV.

En un apunte en X recogido por Europa Press, constata que en la encíclica el Papa recoge que el bien común nunca puede separarse del respeto al derecho de los pueblos a existir, a custodiar su propia identidad y a contribuir con su propia originalidad a la familia de las naciones, y que cualquier intento o proyecto de eliminar o someter una nación es gravemente inmoral, y por lo tanto, inaceptable.

Así, ha pedido que durante la visita del Papa a Catalunya se vean las 'esteladas' y se escuchen "las voces y los silbidos de protesta contra el renacimiento del catolicismo franquista, opresor de minorías y cómplice de crímenes contra la humanidad".

"El catalán es la lengua propia de Catalunya, sin la que no se explica ni Gaudí ni la Sagrada Familia", ha subrayado Puigdemont, que acompaña el mensaje de una imagen hecha con IA en la que, supuestamente, aparece Omella aguantando con una mano una antorcha y con la otra un pergamino que se está quemando que reza 'llengua catalana', y una bandera española detrás.

Todo ello demuestra, en su opinión, que el espíritu de la Inquisición Española "aparece rápidamente" cuando se rasca un poco.