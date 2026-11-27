Ultimo mitin de Junts, a 27 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya. El presidente de Junts y expresident Carles Puigdemont interviene por pantalla desde Belgica en el que supone su ultimo mitin telematico antes de su regreso a Catalunya previsto pa - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apelado este viernes a los indecisos, a los independentistas decepcionados y a los que se plantean votar a partidos sin opciones de lograr representación a confiar en su partido para que Catalunya sea clave en la próxima legislatura.

En el mitin final de campaña ante más de un millar de personas en Barcelona, ha protagonizado su última intervención por vía telemática antes de su regreso a Catalunya el 12 de diciembre para arropar a la candidata de Junts a las elecciones, Miriam Nogueras, junto con el también expresidente catalán y los cabezas de lista por Tarragona, Lleida y Girona.

"Junts es el mejor refugio para el voto por la independencia, para la gente que, piense lo que piense, cree que la prioridad es Catalunya y que cree que ahora el país está en peligro", ha destacado.

Por ello, se ha dirigido a todos los que, pese a llevar a Catalunya en el corazón, se plantean quedarse en casa, "sucumbir a la tentación de situarse en uno de los dos bloques", de derecha o izquierda, y también a los decepcionados con Junts y con el resto de fuerzas independentistas.

CONTRA ERC-PODEMOS

También ha advertido contra los que se plantean votar a la candidatura de ERC-Podemos de Gabriel Rufián porque, en su opinión, los republicanos "se han situado tan a la retaguardia de la independencia que se han aliado con un partido español que no tuvo ningún problema para votar con PP-Vox para ir contra Catalunya" para evitar la delegación de competencias en inmigración.

Con todo ello, ha recordado que, en las elecciones catalanas de 2024, no lograron el diputado por la demarcación de Lleida, por unos pocos votos: "Y fue ese diputado el que permitió al tripartito de Comuns, ERC y PSC tener la mayoría absoluta para hacer a Salvador Illa presidente".

"¿Fue realmente una buena opción quedarse en casa o votar opciones que no tuvieron representación política?", ha preguntado.

Consciente de que es su última intervención en un mitin electoral por vía telemática, ha querido acabar con un mensaje a sus amigos y enemigos: "Hasta pronto, nos encontraremos en nuestro país".