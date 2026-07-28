Puigdemont celebra el indulto del Gobierno a Borràs: "Es un alivio y motivo de alegría"

Archivo - Borràs interviene junto a una imagen de Puigdemont - Joan Mateu - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el indulto del Gobierno a la expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, que considera "un alivio y motivo de alegría".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha señalado que "más allá de la evidente naturaleza política de la causa", que afirma que siempre estará muy presente, se alegre mucho tanto por Borràs como por su familia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y un día que se le había impuesto por otra de 2 años, que evitará que entre en prisión, si bien mantiene la inhabilitación de 13 años para ejercer cualquier cargo electo.