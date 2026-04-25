Puigdemont celebra que Josep Vila presida la ANC y agradece el trabajo de Lluís Llach

El nuevo presidente de la ANC, Josep Vila, junto al hasta ahora presidente Lluís Llach - ANC

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha celebrado la elección de Josep Vila como presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y ha agradecido el trabajo del saliente, Lluís Llach.

Considera que Vila es "un patriota comprometido desde joven" con quien la entidad seguirá bien liderada, ha dicho vía X.

También ha destacado a Llach: "Por el sacrificio en un contexto muy difícil, y por tu insobornable lealtad a Catalunya".