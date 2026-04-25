Puigdemont celebra que Josep Vila presida la ANC y agradece el trabajo de Lluís Llach

El nuevo presidente de la ANC, Josep Vila, junto al hasta ahora presidente Lluís Llach
El nuevo presidente de la ANC, Josep Vila, junto al hasta ahora presidente Lluís Llach - ANC
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 25 abril 2026 17:31
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BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha celebrado la elección de Josep Vila como presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y ha agradecido el trabajo del saliente, Lluís Llach.

Considera que Vila es "un patriota comprometido desde joven" con quien la entidad seguirá bien liderada, ha dicho vía X.

También ha destacado a Llach: "Por el sacrificio en un contexto muy difícil, y por tu insobornable lealtad a Catalunya".

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