Puigdemont celebra que el plan de paz de Trump para Gaza "funciona"

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado este jueves que el plan de paz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza "funciona".

"El plan de paz de Trump funciona. Y si se aplica en su extensión y ambición puede cambiar y dar fruto a la región. Me alegro mucho", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Según Puigdemont, el trabajo que queda por hacer ahora es "inmenso y delicado" pero, a su juicio, sólo puede acabar con el reconocimiento mutuo y la paz.