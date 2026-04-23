Puigdemont critica a Illa por callar ante el "expolio" y la falta de inversiones en Catalunya

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado este jueves al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por callar ante las injusticias, el "expolio" y la falta de inversiones en Catalunya.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, después que Illa haya dicho en su mensaje institucional por la Diada de Sant Jordi que Catalunya ha dejado atrás el tiempo de "confrontación".

"Si te callas ante las injusticias, ante el expolio o ante la falta de inversiones, esto no es superar ninguna confrontación", ha asegurado el también expresidente de la Generalitat.

RELATO DE LA NORMALIDAD

Ha afirmado que el relato de la normalidad se puede comprar "a golpes de talonario y dinero público", pero que las razonas de la confrontación se van haciendo más grandes.

Ha reprochado al PSC "pactar con el PP para hacer ver que Barcelona es españolista", en referencia a la investidura del alcalde Jaume Collboni con los votos de PSC, Comuns y PP.

También ha apuntado a una alianza del PSC con PP y Vox en el Parlament para "parar todo lo que suponga un avance nacional" y ha reprochado al Govern las multas a manifestantes independentistas.

"La paz de los cementerios que queréis para Catalunya no es convivencia, es taxidermia", y ha añadido que la convivencia se gana cada día y se fortalece resolviendo conflictos.

RETOS SOCIALES

Ha apuntado a afrontar retos como el racismo, la violencia y el machismo y ha alertado de "agresiones lingüísticas a los catalanohablantes".

"El país balsa de aceite no existe en ninguna parte. Es un engaño, como la dulzura de los delfines y la sirena de canto lastimero que advertía Carner", ha dicho.

Ve conflicto social, nacional, económico, medioambiental, lingüístico, cultural y habitacional, ante el que se puede asumir la responsabilidad de confrontarlo para resolverlo, o "decidir callar para que nadie se dé cuenta".