Puigdemont critica que la "maquinaria de propaganda socialista" busca señalar a Junts

El presidente de Junts, Carles Puigdemont
El presidente de Junts, Carles Puigdemont - Glòria Sánchez - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 9 noviembre 2025 11:05

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado que "la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas" se ha puesto en marcha, según él, a velocidad de campaña electoral para señalar a Junts.

"Solo hay que ver con qué intensidad y qué fruición llenan de críticas desmedidas las redes y los medios afines", ha afirmado en un apunte en X este domingo, recogido por Europa Press.

Asimismo, ha criticado que, a su parecer, no son los únicos que ponen a Junts en el centro de las críticas: "hay una sospechosa coincidencia con otros espacios políticos con los que comparten la misma obsesión", ha advertido.

Ha expuesto que Junts nunca ha ido a Madrid a "hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes", sino que el objetivo ha sido ir a defender intereses nacionales en todos los ámbitos, en sus palabras.

"Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos", ha señalado.

