Puigdemont sobre los datos de puntualidad de Renfe: "Catalunya a la cola y preferencia por Madrid"

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado este viernes los datos de puntualidad de los trenes publicados por Renfe relativos al mes de septiembre, y ha lamentado: "Catalunya a la cola y preferencia por Madrid".

"Muestran el mismo patrón que siguen las inversiones del Estado", ha asegurado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el cumplimiento horario de las cercanías de Madrid es del 70,7%, mientras que en Barcelona es del 47,7%.

También ha destacado que la media de minutos de retraso en Madrid es de 11,1 minutos, mientras que en Barcelona es de 20,3 minutos: "Un ciudadano de Madrid no solo disfruta de muchas más inversiones del Estado, sino que, si utiliza el tren, tiene más posibilidades de llegar, y de llegar a la hora, que un catalán".

"La dependencia de España tiene costes insostenibles en el día a día de las personas. Más pobreza, menos servicios, menos libertad", ha agregado.

Asimismo, ha acusado al Govern de Salvador Illa textualmente de llenar Catalunya de propaganda y anuncios: "Y procura que no despierte de la anestesia porque todavía no han acabado el trabajo".