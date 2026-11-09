Puigdemont dice que habrá un momento en que el independentismo no podrá renunciar a actos unilaterales

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont - Belga - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes que habrá un momento en que el independentismo no sólo no podrá descartar los actos unilaterales, sino que no se podrá renunciar a ello: "No tenemos derecho a renunciar a ello".

Ha expresado que, cuando se debe recurrir a un acto unilateral (como hizo en su día Kosovo), se debe acreditar que se han hecho "todos los esfuerzos y más para buscar una solución por otros caminos pacíficos y democráticos", ha dicho en una entrevista en 'El Punt Avui' recogida por Europa Press.

Ha defendido las conversaciones con el Estado en Suiza ante un mediador internacional y que se acredite desde Europa: "Ya no serán los catalanes que diremos que los españoles no han cumplido".

"El día que exista masa crítica suficiente, la legitimación parlamentaria que ahora no tenemos, porque no disponemos de mayoría absoluta en el Parlament, y la unidad de acción necesaria, que es imprescindible, podremos abordar una acción unilateral con mayor carga de legitimación y más posibilidades de salirse que antes".

Ha sostenido que la independencia se llevó a cabo mediante el 'Procés', que según considera empezó con el 1-O y continuó con la DUI de un Parlament que califica de democrático y legítimo: "Lo que ocurre es que no se ha aplicado".

PAPEL DE EUROPA

Ha celebrado las resoluciones europeas que sitúa a favor de la causa independentista y ha asegurado que se ha derrotado a España en uno de sus propósitos, que era "detener y humillar a la institución de la presidencia" de Catalunya, no tanto a la persona sino a lo simbólico de lo que representaba, tras querer encarcelarle.

Ha apuntado que no olvidará nada, ni bueno ni malo: "Y he intentado conjurar la tentación de recrearme en el dolor propio para despertar empatía o lástima para sacarle beneficio político. Pero no tengo rencor".

Ha expresado que los líderes independentistas que salieron del Estado fueron a Europa a explicar el conflicto de Catalunya con el Estado porque había un déficit "enorme" de conocimiento de él en Europa, y ha aseverado que este se ha ensanchado a unos niveles sin precedentes.

AMNISTÍA

Ha defendido que la Ley de Amnistía también evidencia que se trata de una victoria del independentismo porque si fuera una victoria de España, "no estarían tan enfadados y rabiosos, ni intentarían aguar el resultado".

Ha afirmado que toma todas las precauciones hasta "que no esté extendido el certificado de defunción de la represión", cosa que todavía no ve que esté, y que la amnistía se está aplicando hasta la última milla.

10 DE OCTUBRE

Sobre el 10 de octubre de 2017, día que en el Parlament Puigdemont suspendió la DUI para abrir un diálogo con el Estado, el líder de Junts ha expresado que ahora "lo haría diferente" porque señala que ese supuesto diálogo con el Estado partía de lo que considera que es una mentira, y era que no el Ejecutivo no tenía voluntad de negociar.

"Era una trampa para romper el momentum, el crescendo al que habíamos llegado", ha dicho.

QUIERE "DEJAR DE SER ESPAÑOL"

Ha afirmado que lo que quiere es dejar de ser español: "Nunca me he sentido representado ni identificado por la nacionalidad española. No lo digo como un acto de rechazo o de desprecio, es algo ajeno a mí, no me representa".

Ha apuntado que le violenta tener la nacionalidad española: "Es hostil, una agresión que siento, y debería poder tener el derecho a darme de baja de España. Si puedo darme de baja de Telefónica, de Google, de La Caixa o de la Iglesia católica, incluso de la condición sexual, ¿por qué cuesta tanto cambiar un papel?".

Respecto a su futuro, ha manifestado que no se imagina desentendido del proceso de independencia de Catalunya, aunque no sabe con qué rol: "Quizás me volveré a manifestar en el Fossar, quizás haré libros, quizás me presentaré a elecciones o quizás seré alcalde de Amer. No lo sé".