Puigdemont pide mirar al futuro para "volver a elevar el nivel de soberanía" de Catalunya

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido mirar al futuro para "volver a elevar el nivel de soberanía, el nivel de autoestima, el nivel de autoexigencia y también la ambición de país" de Catalunya.

Así lo ha dicho en un mensaje difundido por su formación este sábado, en recuerdo de los 10 años de su investidura como president: "Llevo 8 años y 2 meses en el exilio para defender los mismos principios, los mismos valores que el Govern que tuve el honor de presidir", ha remarcado.

Puigdemont ha defendido que durante su tiempo en el cargo el Govern "se ocupó de lo que se tiene que ocupar todo gobierno" y ha señalado que se aprobaron presupuestos en unas condiciones, según él, mucho más complejas que las actuales.

Ha destacado que su Govern hizo frente a sucesos como los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y, también, cumplió "con el compromiso de dar voz a la esperanza del pueblo de Catalunya a través del referéndum de independencia".

"UNIDAD Y GENEROSIDAD"

"Lo hicimos porque disponíamos de dos herramientas muy poderosas a las que pido y trabajo para que no renunciemos nunca: unidad y generosidad", ha señalado.

Así, ha pedido "defender unos principios y unos valores que no son negociables" sobre los cuales, según él, se ha edificado Catalunya.