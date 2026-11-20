El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont - EUROPA PRESS

LLEIDA, 20 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido este viernes un 'sprint' en lo que queda de esta campaña electoral para reunir todos los votos de aquellos que quieren que se antepongan los intereses de Catalunya: "No permitiremos que nos arrinconen, silencien y nos envíen al ostracismo".

Lo ha manifestado en un mitin ante unas 250 personas en Lleida encabezado por la candidata de Junts a las elecciones, Miriam Nogueras, en el que también ha participado el secretario general, Jordi Turull; el cabeza de lista por esta demarcación al Congreso, Isidre Gavín; la diputada en el Parlament Jeannine Abella y la candidata a la alcaldía, Violant Cervera.

Según Puigdemont, Junts siempre ha ido a contracorriente en Madrid para recordar que "hay un elefante en la habitación que se llama Catalunya", y cree que los ciudadanos se están activando y poniendo su dignidad por delante en defensa del pueblo catalán.

En su primera intervención pública tras su entrevista en 'El Mundo', ha opinado que en esta legislatura se ha intentado arrinconar, invisibilizar y que Junts no moleste y se enmarque en lo políticamente correcto, como, a su juicio, han hecho los socialistas catalanes y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián.

"Han bajado la cabeza y tiene premio por ello, porque no los han arrinconado, ni los han condenado al ostracismo ni los han ninguneado", ha sostenido Puigdemont, que cree que PP y Vox han hecho lo mismo en el plano de la defensa de la españolidad del debate político.

Por ello, ha concluido que, para todos ellos, su mundo "es España, no Catalunya" mientras que Junts ha tenido que trabajar el doble para hacerse escuchar y respetar, según él.

"ERC RUFIÁN DE CATALUNYA"

Tras referirse a ERC como "la Esquerra Rufián de Catalunya", considera que con su alianza con Podemos coinciden con PP y Vox en su voluntad de que Junts desaparezca.

"Les molestamos tanto a (Santiago) Abascal como a Rufián. Rufián no para decir que quiere que desaparezcamos", ha lamentado Puigdemont, dejando claro que Junts seguirá resistiendo y erigiéndose como el único partido de obediencia catalana que concurre a los comicios.

NO SEREMOS EL "CORDERO OBEDIENTE"

"No nos transformamos en el cordero obediente en el corral de la política española, como sí han hecho Rufián y el PSC", ha manifestado el líder de Junts, rechazando de plano la propuesta del republicano de hacer un gobierno de concentración con los socialistas tras el 29N.

Con todo ello, ha reivindicado que Junts ha conseguido situarse en el centro, incluso que consiguieron estar presentes en el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Conseguimos situarnos en el medio".

"Quien quiera hablar con nosotros sabe que Catalunya debe estar en el centro de la mesa. Nos comprometemos que lo hacemos de manera irrenunciable e insobornable", ha recalcado.