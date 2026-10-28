Puigdemont pide suspender los actos de precampaña por el accidente y se preocupa por las víctimas

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, realiza una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). - Belga - Europa Press

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha expresado su preocupación por las víctimas del accidente de trenes en Toledo, que cree que justifica la suspensión de todos los actos de precampaña.

"Aún no hay datos precisos pero se teme que el número de víctimas mortales aumente. Seguiremos con el corazón en un puño la evolución del desastre, preocupados sobre todo por las víctimas", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda, y la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado al menos 10 fallecidos.