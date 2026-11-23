El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont (telemático), durante un mitin de Junts, en la plaza Església, a 22 de noviembre de 2026, en Castelldefels, Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reaccionado este lunes en X a la decisión del Tribunal Supremo de aplicarle la amnistía citando un poema del mallorquín Jaume C. Pons que acaba expresando las ganas de dar "por el culo" a los enemigos.

En un apunte en X recogido por Europa Press, Puigdemont ha explicado que cuando leyó el poema de Jaume C. Pons, incluido en el libro 'El Corc' (LaBreu Edicions), pensó que un día tendría la ocasión de recomendarlo: "El día ha llegado".

Bajo el título 'El necessari naixament de contrincants' (El necesario nacimiento de contrincantes), el poema usa la ironía para referirse a los enemigos, a los que desea que cada vez sean más listos, encarnizados y sórdidos para estar al nivel de su "mezquindad" y dignos de su odio.

Y en la última estrofa les da las gracias por las razones que le regalan constantemente para que se muera de ganas de darles "por el culo".

En el apunte también ha aprovechado para animar a comprar el libro para encontrar más poemas y "unos deliciosos propósitos de procreación" finales.