Puigdemont reivindica el 1-O y su fórmula de "éxito" basada en la unidad y transversalidad

GIRONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el 1-O y su fórmula de "éxito", basada en la unidad y la transversalidad del movimiento independentista, y ha llamado a preservar y cuidar el espíritu de esa jornada.

Lo ha dicho en un mensaje grabado que se ha emitido en un acto de Junts por los 8 años del 1-O que se ha celebrado en Cornellà del Terri (Girona), en el que también han intervenido el secretario general del partido, Jordi Turull, y el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y alcalde del municipio, Salvador Coll.

"Es imperioso que aquel espíritu, aquella fórmula, la preservemos bien, la cuidemos. Es un patrimonio histórico del pueblo de Catalunya. El 1 de octubre ha entrado, por méritos propios, en la historia de Catalunya. Cuidémoslo", ha defendido.

