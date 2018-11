Puigdemont: "La UE tiene presos políticos y el Estado pasea su vergüenza"

Actualizado 02/11/2018 10:54:49 CET

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este viernes, al cumplirse un año del encarcelamiento de algunos de sus exconsellers, que desde entonces "la UE tiene presos políticos y el Estado pasea su vergüenza" por ella.

En un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Puigdemont ha expresado que hace un año que "personas honestas, inocentes, demócratas de piedra picada, fueron encarceladas por la venganza de un estado incapaz de hacer política".

"Todo para impedir una Catalunya independiente", ha resaltado el expresidente, que ha añadido el hashtag 'FreeTothom' (Libertad para todos) y el cartel de las concentraciones convocadas este viernes en las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona).

Avui fa 1 any, persones honestes, innocents, demòcrates de pedra picada van ser empresonades per la venjança d’un Estat incapaç de fer política. Tot per impedir una Catalunya independent. Des d’aquell dia, la UE té presos polítics i l’Estat hi passeja la seva vergonya #FreeTothom pic.twitter.com/hXhMncEJdc