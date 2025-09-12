Puigdemont ve un "error" boicotear productos y empresas de Israel y urge a rectificar

Archivo - El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa tras una reunión con miembros del partido, a 17 de enero de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Junts / Nùria Martínez - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha considerado un "error" boicotear productos y empresas de Israel por el hecho de ser de este país y cree que se debe rectificar lo antes posible.

"Es una decisión grave, que no podemos menospreciar y que nuestros dirigentes se deberían tomar muy seriamente", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Todo ello después de que el diario islaelí 'Haaretz' publicara, a través de una carta a la que ha tenido acceso, que el ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, ha ordenado a las empresas tecnológicas del país que no asistan a la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrará en marzo de 2026.

Según Puigdemont, los que aseguraban que las empresas dejaban Catalunya en 2017 por el 1-O y que siguen "con la misma cantinela, ahora se dedican a asustar inversiones extranjeras".

Ante ello, ha asegurado que éstos deberán dar explicaciones "por haber provocado el boicot al Mobile World Congres de Barcelona de uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo".