Puigdemont volverá a Cataluña sea investido o no pero no se quedará en la oposición

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya al 12M, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que volverá a Catalunya sea investido o no como presidente de la Generalitat tras las elecciones, aunque no se quedará en la oposición.

"Una persona que ha sido presidente de la Generalitat no puede estar ni en el Senado ni en un consejo de administración de una gran empresa. Y para eso hay una ley que prevé que tienes unas condiciones de expresidente para poder tener una actividad política. En absoluto me veo como líder de la oposición", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Para Puigdemont, el acto de retorno "de una presidencia que fue ilegalmente destituida debe ser más de país que de partido", por lo que ha descartado volver en el marco de la campaña electoral.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)