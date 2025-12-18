El Punto Retail de Granollers (Barcelona) forma a sus primeros alumnos en habilidades comerciales - CÁMARA DE BARCELONA

El Punto Retail de Granollers (Barcelona) ha impartido su primer curso de Comercio y Atención al Cliente, una formación especializada de 240 horas para adquirir técnicas avanzadas de venta y estrategias para ofrecer una atención personalizada y eficaz.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental, la Generalitat y el Ayuntamiento de Granollers para fomentar la profesionalización y empleabilidad en el ámbito comercial, informa la entidad cameral en un comunicado este jueves.

Durante su formación, el alumnado del curso ha aprendido habilidades en comunicación adaptada, gestión de reclamaciones y fidelización para mejorar la experiencia del cliente.

Además, ha tratado el dominio de los procesos comerciales y el uso de herramientas digitales para actuar con profesionalidad en entornos competitivos.

El Punto Retail ya trabaja para impulsar nuevas acciones formativas, con el objetivo de posicionarse en la formación especializada en comercio y profesionalización de la actividad.