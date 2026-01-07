Los puntos de recogida de árboles de Navidad de Barcelona empiezan a recibir abetos

Operarios del Ayuntamiento de Barcelona recogen un abeto de los puestos habilitados para su recogida - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puntos de recogida de árboles de Navidad de Barcelona han empezado a recibir ejemplares de abetos y ramas ornamentales, los cuales seguirán recogiendo hasta el 17 de enero para evitar su abandono en la vía pública y, además, aprovecharlos como recurso.

En total, el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado 227 puntos, uno más que el año pasado, que servirán para reciclar los árboles naturales utilizados para la decoración navideña, convirtiéndolos en triturados de acolchamiento para suelos de parques y jardines, explica el consistorio en un comunicado este miércoles.

El año pasado, el consistorio reunió 10.268 árboles de Navidad, que se tienen que entregar limpios de cualquier elemento ornamental, con los que se consiguió preparar 195 metros cúbicos de acolchamiento para repartir entre los diferentes espacios verdes de la ciudad.