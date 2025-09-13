La Quar (Barcelona) registra un récord de 7,8 milímetros acumulados en un minuto por fuertes lluvias

Registro de precipitación acumulada en la Quar (Barcelona) - METEOCAT

El teléfono 112 recibe 130 llamadas hasta las 08.15 horas a causa de las precipitaciones

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de la Quar (Barcelona), en la comarca del Berguedà, ha registrado un récord de 7,8 mm de agua por m2 en un minuto, a causa de las fuertes lluvias de las últimas horas en la Catalunya central y zonas de las comarcas de Girona.

Este registro supera los 7,6 mm en un minuto que se registraron en septiembre de 2014 en Montserrat (Barcelona), informa el Meteocat este sábado en un apunte en X, recogido por Europa Press.

Además, la lluvia ha dejado 26,1 mm de agua en 5 minutos, lo que supone otro registro inédito para las estaciones meteorológicas catalanas.

El Meteocat ha emitido avisos por tiempo violento a causa de estas lluvias en las comarcas de la Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Ripollés (Lleida), Garrotxa, la Selva, Pla de l'Estany, Gironès (Girona), Osona, Lluçanès y Berguedà (Barcelona).

El teléfono 112 ha recibido por este motivo 130 llamadas hasta las 08.15 horas, según ha informado en un mensaje en X.