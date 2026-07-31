Quema "con intensidad" un fuego de rayo en Navès (Lleida)

Fuego de rayo en Navès (Lleida) este viernes - BOMBERS

LLEIDA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un fuego de rayo en Navès (Lleida) ha provocado que el flanco derecho de este queme "con intensidad", por lo que los Bombers se han desplazado con 15 dotaciones este viernes sobre las 10.53 horas.

9 son terrestres y 6 aéreas, con 2 helicópteros bombarderos, otros dos helicópteros de coordinación y comando y dos aviones, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este viernes también han habido fuegos de rayo en Borredà (Barcelona), Senet, Abella de la Conca y Llimiana (Lleida).