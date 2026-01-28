Quim Masferrer llevará su espectáculo 'Bona Gent' al festival Strenes de Girona el 27 de marzo

Cartel del espectáculo - PROMO ARTS MUSIC

GIRONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor y presentador Quim Masferrer estrenará en el festival Strenes de Girona su espectáculo 'Bona Gent', que se podrá ver el 27 de marzo en el Teatre Municipal de la ciudad en dos funciones.

Con esta propuesta, Masferrer "convierte al público en protagonista absoluto de una experiencia única e irrepetible", informa la organización en un comunicado este miércoles.

La presencia de Masferrer "refuerza" la programación del Strenes en el primer fin de semana del festival, y durante el 27 y 28 de marzo también actuarán artistas como Sílvia Pérez Cruz o la Ludwig Band.