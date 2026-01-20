Una quincena de dotaciones de Mossos trabaja en el lugar del descarrilamiento

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desplazado esta noche una quincena de dotaciones, entre Unidades de Seguridad Ciudadan y ARRO, a la zona donde ha descarrilado un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Los agentes trabajan "para dar seguridad a las personas que han sufrido este siniestro ferroviario" y gestionan el traslado de las personas no heridas a las cavas de Torelló para su identificación, informan en un comunicado este martes.

El siniestro, en el que ha fallecido el maquinista del convoy y una quincena de personas han resultado heridas, de las cuales al menos 5 se encuentran en estado menos grave y 3 en estado grave, al caer un muro de contención sobre el tren debido al temporal.