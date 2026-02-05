La R4 de Rodalies recupera el servicio entre Terrassa y Manresa (Barcelona) con un tren cada hora

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea R4 de Rodalies recupera desde este jueves el servicio entre Terrassa y Manresa (Barcelona) con un tren lanzadera que circulará cada hora, y la circulación también se retoma en la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona), donde los trenes funcionarán cada 90 minutos, informa en un comunicado.

No obstante, la circulación entre Terrassa y Manresa mantendrá un servicio de bus alternativo.

En este sentido, se aplicará la misma medida en la línea del Maresme (Barcelona), donde los pasajeros tendrán a su disposición este servicio.