Rabell (PSC) se despide del pleno de Barcelona por un cáncer: "Me voy para luchar para vivir"

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSC de Pla de Barris, Participación, Educación, Personas Mayores y Memoria Democrática y del distrito de Horta-Guinardó del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Rabell, ha renunciado a su acta en el pleno de este viernes porque sufre un cáncer y debe seguir el tratamiento alejado de la política: "Me voy para luchar para vivir. Y quiero vivir para seguir luchando por mis convicciones".

En su intervención, ha explicado que en diciembre se le detectó la enfermedad y que, después de unas semanas en las que intentó conciliar el tratamiento con su agenda política, pudo verificar que era "inviable" y que generaba una situación injusta para el territorio que tiene asignado, ya que para él requiere una presencia que no podía garantizar.

Ha agradecido a los compañeros de sus áreas el trabajo compartido a lo largo de esta legislatura y ha remarcado que el Pla de Barris es una política de "transformación contra las desigualdades y que ha venido a Barcelona para quedarse".

SARA BELBEIDA, SU SUSTITUTA

La comisionada de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa, Sara Belbeida, ocupará su cargo de concejal y asumirá sus carteras.

Rabell entró en el Ayuntamiento de Barcelona en 2023 en la lista del PSC encabezada por el alcalde, Jaume Collboni, y también fue presidente de Catalunya Sí que es Pot (confluencia de ICV, EuiA y Podemos) en el Parlament entre ocutbre de 2015 y enero de 2018.