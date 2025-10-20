Los radares fijos de Catalunya reducen en un 20% los accidentes con víctimas graves o mortales

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, presenta la evaluación del impacto de los radares de velocidad en Catalunya - CONSELLERIA DE INTERIOR

Han evitado 1.610 accidentes con heridos y 372 con víctimas graves o mortales entre 2002 y 2023

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha presentado este lunes la evaluación sobre el impacto de los nuevos radares de velocidad realizada por el Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques - Ivàlua, que constata una reducción de un 20% de accidentes con víctimas graves o mortales en Catalunya, informa el departamento en un comunicado.

El informe revela que los radares de velocidad de puntos fijos son "muy efectivos" en la reducción de la accidentalidad y que han evitado 1.610 accidentes con heridos y 372 con víctimas graves o mortales entre 2002 y 2023 en Catalunya.

"El análisis muestra una reducción anual de un 30,83% con heridos y una reducción de un 20,18% en los accidentes con víctimas graves o mortales en los tramos de carretera donde se han instalado estos dispositivos", ha subrayado Parlon.

La consellera ha destacado que los radares fijos son "una buena herramienta y una buena medida en clave de seguridad vial" y que, de cara al futuro, se debe abordar la posibilidad de extenderlos para reducir la accidentalidad.

HASTA UN 50%

El estudio --cofinanciado por el Fons de Promoció per a l'Avaluació de Polítiques Públiques (Proava) de la Conselleria de Economía-- destaca que la efectividad de los radares aumenta con el tiempo, llegando a una reducción de un 50% de los accidentes a partir de los 12 años desde su instalación.

Además, señala que son "especialmente efectivos, para reducir los accidentes cuando conducen hombres o personas jóvenes --de entre 25 y 44 años--, aquellos que se producen por un error de conducción humano, los que tienen lugar de día y entre semana y en los que se ven involucrados vehículos ligeros y motocicletas.

ACCIDENTALIDAD

La accidentalidad es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en Catalunya, donde entre el 2000 y el 2023 se registraron anualmente una media de 7.336 accidentes con personas heridas, de las que 1.177 fueron graves o mortales.

En este sentido, desde la Conselleria recuerdan que la velocidad es un factor clave en el riesgo de sufrir un accidente y en la gravedad de las lesiones.