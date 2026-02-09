Radios y televisiones catalanas reducen a mujeres en información política desde 2024, según el CAC

Imagen de archivo - Sede del CAC - CAC - Archivo

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha afirmado que las radios y televisiones catalanas han reducido la presencia de mujeres en la información política entre 2024 y 2025, según su informe 'El pluralisme polític en els continguts informatius i d'actualitat de la televisió i de la ràdio lineals. Juliol-desembre del 2025'.

Según explica en un comunicado de este lunes, la presencia de las mujeres en la información política había llegado a un "máximo" entre los años 2021 y 2022 pero los últimos dos años --2024 y 2025-- se han registrado reducciones en torno a los 5 puntos porcentuales.

El CAC señala que el "fenómeno se agrava", aunque solo en algunos medios, porque el retroceso se produce también en las tertulias, donde son los programas los que deciden la composición de las mesas de opinión.

La reducción de mujeres políticas en los informativos diarios es una "constante" en los 5 medios analizados por el CAC --TV3, TVE Catalunya/La2Cat, Betevé, Catalunya Ràdio y RAC1--, aunque en RAC1 y Betevé la presencia de tertualianas ha aumentado y destaca que Betevé en 2025 llegó casi a la paridad hombre-mujer en tertulias (49%).

El consejero del CAC responsable de contenidos, Enric Casas, ve "necesaria una apuesta más firme en todos los medios públicos en Catalunya para intensificar la presencia de las mujeres en la información y que esta presencia consolide una igualdad real en tertulias, entrevistas y debates".

IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER

En el caso de TV3, la máxima presencia de mujeres políticas en los últimos 5 años se había producido en 2022, con un 39,2%, y en el nuevo informe ha sido un 34,8% (4,4 puntos menos); y en TVE Catalunya, que a partir del 13 de octubre es La2Cat, el máximo fue en en 2021 (40,1% de intervenciones de políticas), cifra que pasó al 34,1% con respecto a TVE Catalunya o al 31,3% en el nuevo canal.

Betevé registró su pico en 2021 con un 43,4% --el "mejor" resultado de igualdad hombre-mujer frente al resto de medios-- pero bajó hasta el 38,8% en 2025; Catalunya Ràdio obtuvo su máximo en 2022, con el 42,5%, pero registra un 37% en el informe actual; y RAC1 registró su máximo en 2022, con un 42,1%, y pasó al 38,4% en 2025.

TERTULIAS

En el caso de las tertulias, los datos se refieren a mujeres en general y no solo a las vinculadas a la política, y muestran que TVC (TV3 y 324/3CatInfo) en 2025 presentó unas tertulias con un 44,8% de mujeres, por debajo de su máximo de 2023, cuando llegó al 48,5%; TVE Catalunya tuvo un 37% de mujeres en 2025 y Catalunya Ràdio un 45,1%, "también por debajo de sus mejores resultados".

La "excepción" es Betevé, que ha ido incrementando la presencia de mujeres en las tertulias hasta llegar al 49% en 2025, el dato más elevado en los últimos cinco años para todos los medios y que supone casi la paridad; y RAC1, que en 2025 registró el 41,3%, su mejor cifra en los últimos cinco años.

PARTIDOS POLÍTICOS

El informe incluye un análisis de la presencia de los partidos, y señala que la situación es "continuista", ya que el PP se mantiene como la formación con más presencia en tiempo de palabra en los informativos diarios en los cuatro medios de ámbito catalán analizados; y en Betevé es Catalunya en Comú.

En cuanto al reparto de tiempo de palabra entre partidos y gobiernos en los informativos diarios, el informe es el "habitual" en periodos no electorales, donde la atención informativa se centró en el trabajo de los ejecutivos, que tuvieron más tiempo (del 54,9% al 73,6%) que el conjunto de partidos.