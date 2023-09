Raimon rescata dietarios de los 80 y ve un "desbarajuste" la situación en la Comunidad Valenciana

Considera "obvio" que catalán, valenciano y mallorquín son la misma lengua



BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor valenciano Raimon ha rescatado dietarios de la década de los 80 en el libro 'Personal i transferible' (Empúries), ha considerado "un desbarajuste" la situación actual en la Comunidad Valenciana con la lengua, y ha subrayado que catalán, valenciano y mallorquín son la misma lengua.

En rueda de prensa este miércoles en Barcelona y preguntado por la situación en la Comunidad Valenciana, ha afirmado: "Ahora precisamente con estos 'blaveros' que hay allí, madre mía. Ahora es un desbarajuste. Han hecho unas cosas que no... Espero que esto se calme un poquito. Cambian el acento, quieren poner Valencia con 'ç', yo que sé. Están locos. No se entiende".

Sobre la lengua, ha asegurado que catalán, valenciano o balear son "la misma lengua. Es obvio", y ha remarcado que el diccionario Alcover-Moll ya lo decía así, remarcando que el catalán o el valenciano es otra manera de hablar la misma lengua.

Ha considerado "lógico" que en el Congreso se pueda denominar 'catalán/valenciano', y ha subrayado que existen muchas maneras diferentes de hablarlo, pero que existe una escritura que es buena para todo el mundo.

En el libro, recorre los primeros años 80, un periodo de transición entre el franquismo y la democracia, con vivencias, reflexiones, conciertos, lecturas y su amistad con personalidades como Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Alfaro o Joan Fuster.

Ha afirmado que la diferencia entre escribir una canción y estos dietarios es que cuando compone la letra busca un texto poético y se está pendiente de aspectos como la silabización, mientras que con los dietarios surge "a chorro".

Raimon ha rememorado que en los inicios de la democracia algunos querían colocarle "en el saco de los chicos de la resistencia", como si formase parte del pasado y él se rebeló y dijo 'no' a muchas cosas.

"El 'no' ya lo canté en mis canciones", ha señalado Raimon, quien ha señalado que siempre se ha negado cuando no se sentía cómodo con propuestas que le llegaban desde la izquierda.

SIN INTENCIÓN DE PUBLICARLOS

Raimon ha afirmado que cuando escribía estos dietarios "no tenía intención" de publicarlos porque si no los hubiera escrito de otra manera, y ha dicho que no ha pensado en escribir unas memorias, pero no ha cerrado la puerta.

El cantautor ha afirmado que tiene más dietarios, pero que no son tan continuados en el tiempo, y ha afirmado que no cree que en los textos haya "demasiadas cosas" de las que se pueda arrepentir.

Seis años después de sus conciertos de despedida en el Palau de la Música Catalana, ha asegurado: "Como estaba bien era el momento de irse y creo que hice bien. Era mejor hacerlo así que los otros viesen que ya estaba para no hacer nada".

Raimon ha asegurado que se siente afortunado de compartir su vida con su esposa Annalisa Corti, y ha remarcado que se quieren desde "el primer día que se conocieron" y no sabrían estar el uno sin el otro.