El +Rain Film Festival de cine e IA premia las películas 'Who was here' y 'No Home Movies'

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El +Rain Film Festival Internacional de cine e Inteligencia Artificial de Barcelona ha premiado a las películas Who was here', de Evi Stamou, y 'No Home Movies', de Amaïllia Bordet, ha informado este jueves en un comunicado.

El premio a la mejor película ha sido para 'Who was here' por su "documental especulativo que empuja el lenguaje cinematográfico a través de la correspondencia con la IA, la sutileza y el sentido del humor".

'No Home Movies' se ha llevado el premio al talento emergente "por el potencial de una creación que confía en un proceso que tensiona el archivo y la reflexión sobre lo real", y 'False witness' ha logrado una mención especial.