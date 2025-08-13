Ramon Bassas aplaude la respuesta del arzobispo de Tarragona a Vox: "Ha sido oportuno y valiente"

Planelles respondió a Abascal que "un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano"

El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, ha aplaudido las declaraciones del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, en respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, a quien dijo que un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano: "Ha sido muy oportuno, muy valiente y muy interesante".

Así lo ha defendido Bassas en una entrevista en 'Aquí Catalunya' este miércoles recogida por Europa Press, donde ha añadido que "lo que está pasando aquí no es una lucha contra los musulmanes, sino contra la libertad religiosa" y, por lo tanto, contra los derechos de todos los ciudadanos, crean o no crean.

Las declaraciones de Bassas se producen después de que Planellas contestara a Abascal que "un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano" al preguntársele por las palabras del líder de Vox, que criticó la posición del estamento religioso tras su apoyo a la comunidad musulmana por la moción aprobada en Jumilla (Murcia) que prohíbe los rezos musulmanes en instalaciones deportivas.

Bassas ha lamentado que se esté intentando "desde la extrema derecha, con la aprobación de partidos de derechas, que hasta ahora no lo habían hecho, limitar las libertades de convicción de cada uno y la práctica de la religión", que ha recordado que se trata de un derecho fundamental.

POLÍTICA "TIRÁNICA"

El director general d'Afers Religiosos ha manifestado que el incremento de la inmigración "modifica nuestros paisajes" y genera una cierta inquietud entre algunas personas respecto el mundo que conocían hasta el momento, que esto puede provocar angustia y que es necesario reconocerlo y atender esta cuestión.

Sin embargo, ha dicho que hay quien se aprovecha de la angustia de una parte de la ciudadanía para ir "en contra de aquellos que generan este cambio de paisaje".

En este sentido, ha dicho que se debe "denunciar, de forma clara, que se utilice a la gente para imponer una forma de hacer política absolutamente tiránica, como es el caso de la extrema derecha" y que la forma de frenarlo es diciendo las cosas claras, como hizo Planellas.

Bassas ha añadido que, frente a esta postura, existe la alianza de la sociedad catalana porque, como reflejan las encuestas, "es una sociedad tolerante", a favor de las libertades religiosas y de las diferencias.