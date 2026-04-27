Ramon Pellicer y Marc Giró, reconocidos en los premios GoliADs CEU UAO

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista Ramon Pellicer recibirá el premio a la mejor trayectoria profesional y Marc Giró el de mejor presentador en la 20 edición de los GoliADs CEU UAO Awards, que se entregarán en una gala el 7 de mayo, informa este lunes la universidad en un comunicado.

El jurado ha premiado a Pellicer por que tras 23 años en el 'Telenotícies' de TV3 "se ha consolidado como una referencia del periodismo en Catalunya, gracias a su rigor, credibilidad y constancia".

Los GoliADs CEU UAO Awards han reconocido a Marc Giró con el galardón a mejor presentador por "su estilo único que combina humor, cultura y naturalidad".

También han premiado a Fede Segarra como mejor director de comunicación por su trayectoria al frente de una marca consolidada como Damm.

Entre el resto de galardonados figuran Xavi Purcallà, que recibirá el Premio Andreu Barrabino por su labor en conectar el ámbito profesional y académico; el programa 'Polònia' de TV3 como mejor evento por la celebración de su 20 aniversario, y Ac2ality ha sido premiado como mejor proyecto digital no convencional por su capacidad para acercar la actualidad a los jóvenes.