Reabierta la B-40 en Abrera (Barcelona) hacia el sur tras incendiarse un camión

Extinción de un incendio en un camión que transportaba papel en Abrera (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la B-40 en Abrera (Barcelona) se ha restablecido en sentido sur después de que el incendio de un camión que transportaba bobinas de papel obligara a cortar la vía por completo durante varias horas este martes, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La circulación continúa cortada en sentido norte, hacia Terrassa (Barcelona), mientras continúan las tareas de control del vertido de combustible por parte de los Bombers de la Generalitat, que trabajan con 9 dotaciones en el lugar de los hechos.

El suceso se ha producido a las 13.40 horas en el interior del túnel de Voltrera cuando, por causas que se desconocen, un camión que circulaba en sentido Terrassa (Barcelona) se ha incendiado.