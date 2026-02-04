Reabierta la circulación en el Túnel de Glòries de entrada a Barcelona tras un accidente múltiple

Accidente múltiple este miércoles en la C-31 en Barcelona - SCT

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-31 se ha reabierto al tráfico en la entrada del Túnel de Glóries a Barcelona tras un accidente múltiple ocurrido este miércoles por la tarde, han informado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press.

El accidente, en el que se vieron implicados siete vehículos, obligó a cortar esta vía a la espera de que llegasen los Bombers de Barcelona y se hicieron desvíos por Rambla Prim.

Como consecuencia del siniestro se registraron retenciones desde Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y afectaciones en la Ronda Litoral.